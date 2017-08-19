KADIN HALTERCİ, KALDIRMAK İSTEDİĞİ AĞIRLIĞIN ALTINDA KALDI
ABD'de halter sporuyla uğraşan kadın, çalıştığı sırada dengesini sağlayamayınca ölümden kıl payı kurtuldu.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir salonda çalışan bir kadın, kaldırdığı halterin altında kaldı.
İsmi bilinmeyen kadın, halteri kaldırdığı sırada dengesini sağlayamayınca yere düştü. Ağırlık kısmının kafasına gelmemesiyle ölümden kıl payı kurtulan kadının durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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