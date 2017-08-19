Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Kadın Halterci, Kaldırmak İstediği Ağırlığın Altında Kaldı

KADIN HALTERCİ, KALDIRMAK İSTEDİĞİ AĞIRLIĞIN ALTINDA KALDI

ABD'de halter sporuyla uğraşan kadın, çalıştığı sırada dengesini sağlayamayınca ölümden kıl payı kurtuldu.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Kadın Halterci, Kaldırmak İstediği Ağırlığın Altında Kaldı(9/10)5

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir salonda çalışan bir kadın, kaldırdığı halterin altında kaldı.

İsmi bilinmeyen kadın, halteri kaldırdığı sırada dengesini sağlayamayınca yere düştü. Ağırlık kısmının kafasına gelmemesiyle ölümden kıl payı kurtulan kadının durumunun iyi olduğu açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kadın  Halterci  Kaldırmak  İstediği  Ağırlığın  Altında  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER