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Kadın Hakem, Ribery Bağcıklarını Çözünce Sırtına Vurdu

KADIN HAKEM, RİBERY BAĞCIKLARINI ÇÖZÜNCE SIRTINA VURDU

Almanya'da oynanan maçta kadın hakem Bibiana Steinhaus, kramponunun bağcıklarını çözen Franck Ribery'nin sırtına yavaşça vurdu, "Bir daha yaparsan kart gösteririm." dedi.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Kadın Hakem, Ribery Bağcıklarını Çözünce Sırtına Vurdu(8/10)4

Bayern Münih'in Almanya Kupası'nda Chemnitz'i 5-0 mağlup ettiği maça Fransız yıldız Franck Ribery damga vurdu.

Maçın 79. dakikasında kazanılan serbest vuruşta yere eğilen Ribery, kadın hakem Bibiana Steinhaus'un kramponunun bağcıklarını çözdü.

SIRTINA YAVAŞÇA VURDU

Steinhaus şakayı fark ettikten sonra Ribery'nin sırtına yavaşça vurdu ve bu hareketi bir daha yapması halinde sarı kart göstereceğini ifade etti. Ribery maçın ardından soluğu Steinhaus'un yanında alırken ikilinin samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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