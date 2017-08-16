Almanya'da oynanan maçta kadın hakem Bibiana Steinhaus, kramponunun bağcıklarını çözen Franck Ribery'nin sırtına yavaşça vurdu, "Bir daha yaparsan kart gösteririm." dedi.

Bayern Münih'in Almanya Kupası'nda Chemnitz'i 5-0 mağlup ettiği maça Fransız yıldız Franck Ribery damga vurdu.

Maçın 79. dakikasında kazanılan serbest vuruşta yere eğilen Ribery, kadın hakem Bibiana Steinhaus'un kramponunun bağcıklarını çözdü.

SIRTINA YAVAŞÇA VURDU

Steinhaus şakayı fark ettikten sonra Ribery'nin sırtına yavaşça vurdu ve bu hareketi bir daha yapması halinde sarı kart göstereceğini ifade etti. Ribery maçın ardından soluğu Steinhaus'un yanında alırken ikilinin samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: haberinburada