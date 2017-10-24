İngiltere'nin köklü takımlarından QPR'da futbol oynayan Alexandra Nord, Premier Lig'i sarsacak iddialarda bulundu. Nord, Premier Lig'de top koşturan ünlü ve evli bir futbolcunun kendisine tecavüz etmeye çalıştığını öne sürdü.

"UYANDIĞIMDA ELBİSEMİ ÇIKARMIŞTI"

İngiltere kadın futbolunun önemli isimlerinden QPR forması giyen Alexandra Nord, İngiliz Daily Mail gazetesine çarpıcı iddialarda bulundu. Londra'da bir otel odasında ismini vermediği Premier Lig oyuncusunun üzerindeki elbiseyi çıkarmaya çalıştığını fark ettiğini belirtirken "Uyandığımda üzerimdeki elbiseyi çıkarmış bir haldeydi. Kendisi de yanımda soyunmuş bir şekilde duruyordu." dedi.

İNGİLİZ BASININDA YANKI UYANDIRDI

Ünlü futbolcuyla Mayfair'deki bir gece kulübünde tanıştıklarını belirten 25 yaşındaki İsveç doğumlu Nord, o sırada evli olduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi. İsveç'teki Bachelor (eş bulma yarışması) programıyla belli bir hayran kitlesine sahip olan Alexandra Nord'un açıklaması İngiliz basınında da yankı uyandırdı.

OLAY, 6 YIL ÖNCE GERÇEKLEŞMİŞ

Şu anda 25 yaşında olan Nord, olayın 6 yıl önce 19 yaşındayken gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. Nord, "Otele gittiğim zaman odamın parasını ödediğini fark ettim" dedi.

Kaynak: haberinburada