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Kadın futbolcuların maçında tekmeler havada uçuştu

KADIN FUTBOLCULARIN MAÇINDA TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi'nde oynanan Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşılaşmasının son dakikasında futbolcular arasında kavga çıktı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu(10/10)6

Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi'nde oynanan Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşılaşmasının son dakikasında futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin güçlükle ayırdığı kavganın ardından maç tatil edildi.

90. DAKİKADA KAVGA ÇIKTI

Kadınlar 3'üncü Lig 14'üncü Grup'ta Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşı karşıya geldi. Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan maç geçen hafta yaşamını yitiren Yeşilova Belediyespor antrenörü Muzaffer Baş için saygı duruşuyla başladı.

Yusuf Can Çetin, Özlem Balkıç ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Burdurspor 2-0 önde kapattı. Yeni Burdurspor ikinci yarıda 2 gol daha bulurken, rakibi de tek gol kaydedebildi. Karşılaşma 4-1 Yeni Burdurspor'un üstünlüğüyle devam ederken 90'ıncı dakikada iki takım oyuncuları arasında saha içerinde yaşanan gerginliğe yedek kulübelerindeki futbolcular da dahil olunca saha bir anda karıştı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İki takım oyuncuları birbirlerine tekmelerle saldırdı. Futbolcuları polis ve antrenörler ayırmaya çalıştı. Güçlükle yatıştırılan olayın ardından önce Antalya Demirspor, ardından da Yeni Burdurspor takımı sahadan polis eşliğinde çıkarıldı. Maç sonunda Antalya Demirsporlu bir futbolcu fenalık geçirince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Orta hakem Yusuf Can Çetin tarafından tatil edilen maçla ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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