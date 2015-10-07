KADIN DÜŞMANINA MEYDAN DAYAĞI
İSTİKLAL Caddesi'nde bir kadını, çevredekilerin engel olma çabalarına rağmen yerlerde sürükleyen adam, sonunda kadına yardım için gelenler tarafında dövüldü. O anlar bir cep telefonu kamerasına takıldı.
Saat 04.00... Yer İstiklal Caddesi.. Önceki gün yolu buradan geçen bir kişinin kamerasına yansıyan görüntüde genç bir adam yerdeki kadını önce kaldırıyor, sonra sürüklemeye başlıyor.
ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR AMA BAŞARAMADILAR
O sırada yoldan geçen 2 kadın, adama müdahale ederek kadını kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Bağırarak konuşan ve dengesini sağlayamadığı görülen adam, kadını İstiklal Caddesi'den ara sokağa doğru zorla sürüklüyor. Bu kez sokaktaki bir başka kişi, araya girmeye, kadını adamın elinden almaya çalışıyor ama o da başarılı olamıyor.
KADININ YARDIM ÇAĞRISINA KALABALIK BİR GRUPTAN YANIT GELİNCE..
Genç kadın bu sırada çevredekilerin dikkatini çekmeye, onlardan yardım istemeye devam ediyor. Sokaktan geçen başka bir grup adama etkili şekilde müdahale ediyor. Bu sırada fırsatını yakalayan kadın eziyet gördüğü adamın elinden kurtulup gözden kayboluyur.
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