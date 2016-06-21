KADIN DOĞURURKEN AYILAR SALDIRDI
Sibirya'nın kuzeydoğusundaki Yakutiye Cumhuriyeti'nde, kocasıyla birlikte 'tayga' denilen uçsuz bucaksız ormanlarda ava çıkan hamile bir kadının, geri dönüş yolunda çocuğunu doğurmaya başlayınca, kan kokusuna gelen ayılar ateş açılarak uzaklaştırıldı.
Konsomolskaya Pravda'nın haberine göre, Mirny kasabasında yaşayan ve 40 haftalık hamile olan 26 yaşındaki Aleksandra Matrosova, kocasıyla birlikte gölde avlanmak üzere açıldı.
ACİL SERVİSİN ARACI BATAKLIĞA BATTI
Ancak dönüş yolunda kadının sancıları tutunca kadın tayganın ortasında kocasının yardımıyla doğurmaya başladı. Çağrılan acil servis ile güvenlik görevlilerinin bindiği aracın, tayganın ortasında batağa saplanıp mahsur kalması üzerine, hastaya ancak geç saatlerde ulaşabildi.
KAN KOKUSUNA DUYAN AYILAR SALDIRMAYA BAŞLADI!
Bu arada koca ve yanındakiler de, kızgınlık döneminde oldukları için saldırganlaşan ayıları kan kokusundan uzak tutmak için sürekli çevreye ateş etmek zorunda kaldı.
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