

KONYA'da polise yönelik eylem hazırlığında olan ve canlı bombalı terörist listesinde arananlar arasında yer alan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması üyesi 'Rojda' kol adlı Adıyaman nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Necla Y. ve bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişi tutuklandı. Necla Y.'nin şüphelilerden Kudret B.'den patlayıcı yapımı için 'Amonyum nitrat' istediği ortaya çıktı.







Konya Emniyet Müdürlüğü'ne geçen 5 Mayıs günü merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde oturan Şırnak nüfusuna kayıtlı Şeref B. adlı kişinin evine şüpheli bir kadının geldiğini ihbar edildi. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada Şeref B.'nin evine gelen kadının canlı bombalı terörist listesinde aranlar arasında yer alan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması üyesi 'Rojda' kod adlı Necla Y. olduğunu saptadı. Ardından geçen 6 Mayıs günü sabah saatlerinde Şeref B.'nin evine operasyon düzenlendi. Ancak, Necla Y.'nin evde olmadığı anlaşıldı. Evde aile fertlerinden Heyet B.'nin cep telefonunda 4 Mayıs günü akrabaları Kudret B.'nin Necla Y. ile birlikte çektirdiği fotoğrafları bulundu. Polis, ekipleri bunun üzerine aynı mahallede oturan Kudret B.'nin de evine operasyon düzenledi. Ancak, Necla Y. burada da bulunamadı. Soruşturmada Necla Y.'nin Şeref B.'nin Erler Mahallesi'nde oturan kardeşi Sabri B.'nin evinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, bunun üzerineSabri B.'nin evinde perasyon düzenledi. Fakat Necla Y. burada da bulunamadı. Şeref B., Heyet B., Kudret B. ve Sabri B. gözaltına alındı. Yapılan sorgularında Necla Y.'nin bir kafede olduğu belirlendi.







Necla Y., polis tarafından aynı gün akşam saatlerinde eğlenmek için gittiği Selçuklu İlçesi'ndeki bir kafede yakalandı. Necla Y.'nin gözaltına alınmasının ardından en son kafede görüştüğü ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Ömer N. de gözaltına aldı.