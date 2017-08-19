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Kadın Çalışanların Gece Çalışmasına Sınırlama

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE ÇALIŞMASINA SINIRLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı yeni yönetmeliğe göre kadın çalışanların gece çalışmasına sınırlama geldi. Kadılar, gece postalarında 7.5 saatten fazla çalışamayacak.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Kadın Çalışanların Gece Çalışmasına Sınırlama(9/10)5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

KADIN ÇALIŞAN 7,5 SAATTEN FAZLA ÇALIŞAMAZ

Buna göre, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi, "Kadın çalışanlar gece postalarında yedi̇ buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turi̇zm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi̇ buçuk saati̇n üzeri̇nde gece çalışması yaptırılabilir." şeklinde değiştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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