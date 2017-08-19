KADIN ÇALIŞANLARIN GECE ÇALIŞMASINA SINIRLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı yeni yönetmeliğe göre kadın çalışanların gece çalışmasına sınırlama geldi. Kadılar, gece postalarında 7.5 saatten fazla çalışamayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
KADIN ÇALIŞAN 7,5 SAATTEN FAZLA ÇALIŞAMAZ
Buna göre, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi, "Kadın çalışanlar gece postalarında yedi̇ buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turi̇zm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi̇ buçuk saati̇n üzeri̇nde gece çalışması yaptırılabilir." şeklinde değiştirildi.
Kaynak: haberinburada
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