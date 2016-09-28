

Kadın basketbolcular, Mersin'de düzenlenen Özgecan Basketbol Turnuvası'na adı verilen Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti.







Mersin Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen turnuva için kente gelen Beşiktaş'tan Esra Atacan, Fenerbahçe'den Melisa Korkmaz ve Birsel Vardarlı Demirmen, Canik Belediyespor'dan Fatma Ata, Abdullah Gül Üniversitesi'nden Tuğçe Canbaz, Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Nilay Kartaltepe, MBK Doğuş Hastanesi'nden Aslı İnceer ve İstanbul Üniversitesi'nden Ayşe Okul, geçen yıl Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı.







Adana ASKİ'nin yardımcı antrenörü Selen Kaplan'ın da yer aldığı ziyarette oyuncular, Özgecan'ın "melek" figürlü anıt heykelinin bulunduğu mezarının başında dua etti.







Mersin Büyükşehir Belediyespor'un genel menajeri Melahat Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvayı ilk kez düzenlediklerini belirterek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın isteğiyle etkinliğin adının "Özgecan" olmasına karar verildiğini söyledi.