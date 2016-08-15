3. Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının yüzde 30'u tamamlandı. İlk etap için şu ana kadar 2 milyar Euro'nun harcandığı yeni havalimanı, 11 bin futbol sahası büyüklüğünde, Kadıköy'ün ise 3 katına denk gelecek



Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinin başında gelen İstanbul'a 3'üncü havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının yüzde 30'u tamamlandı. İlk etap için şu ana kadar 2 milyar Euro harcanırken, şu anda 17 bin 500 kişinin çalıştığı havalimanı inşaatında çalışan sayısı 30 bine ulaşacak. İ



nşaatı üstlenen İGA'nın CEO'su Yusuf Akçayoğlu, darbe girişiminin ardından çalışmalarına hiç ara vermediklerini belirterek, bu menfur girişimin çalışma azimlerini artırdığını söyledi. Akçayoğlu, havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının Mayıs 2015'te başladığını anımsatarak, “Bugüne kadar 6 milyar Euroluk ilk paket kredinin 3'te 1'ini projemize aktardık” dedi.



Havalimanı inşasında hızlarının gittikçe arttığını dile getiren Akçayoğlu, özellikle yaz aylarında yüzde 4-5 civarında fiziki hızı yakalamayı amaçladıklarını vurguladı: “Bu ilerleme hızı böylesine büyük projeler için çok önemli. Kaynak olarak 3'te 1'ini harcadık ama kaynak aktarımının hepsi hemen fiziki ilerlemeye yansımıyor. ‘Havalimanının ilk etabının yüzde 30'u tamamlandı' diyebiliriz.”