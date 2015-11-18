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KADIKÖY'E 'ULU CAMİ' YAPILACAK


KADIKÖY'E 'ULU CAMİ' YAPILACAK
Tarih : 18 Kasım 2015, 11:06
Puan Ver : Kadıköy'e 'ulu Cami' Yapılacak(7/10)4


Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki İSPARK alanına Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul İl Müftülüğü talebi doğrultusunda yapımı planlanan Ulu Cami için1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda askıya çıkarıldı. 7 Haziran 2005'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile söz konusu yer, Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufuna bırakılmıştı.

Askıya çıkarılan raporda, İstanbul'un Anadolu yakasında, özellikle de söz konusu planlama alanı ve yakın çevresinde, ‘Selatin Cami' veya ‘Ulu Cami' mahiyetinde cami yer almadığı belirtildi. Raporda, plan değişikliğinin gerekçesi şöyle anlatıldı: “Büyük cemaatlerle cuma namazlarının, bayram namazlarının veya kalabalık kitlelerin katılımıyla ifa edilecek cenaze namazlarının kılınacağı bir ‘Ulu Cami' inşa edilebilecek nitelikte uygun bir yerin planlanması gerektiği tespit edilmiştir.”








Etiketler: Kadıköy  E    Ulu  Cami    Yapılacak    haber

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