Kadıköy'deki General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaat çalışmaları sırasında Roma dönemine ait Nekropol (mezarlık) kalıntısına rastlandı. Uzmanları heyecanlandıran Roma dönemine ait lahdin varlığı vatandaşların ihbarı sonucu anlaşılırken, harekete geçen Arkeoloji Müzesi yetkilileri hazırladıkları raporu Koruma Kurulu ve Kadıköy Belediyesi'ne gönderdi.

İnşaat çalışmaları durdurulurken, polis Roma döneminden kalan lahitin olduğu şantiyede nöbete başladı. Arkeolojik eserin ve okul projesinin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.

UZMANLAR RAPOR HAZIRLADI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yeniden yapımına başlanan General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaat zemininden Roma dönemine ait lahit çıktı. Vatandaşların ihbarı sonucu varlığı anlaşılan lahit, İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkililerince incelenirken, yüklenici firma, yetkililerin uyarısı ile inşaat çalışmalarını durdurdu. Müze yetkilileri hazırladıkları raporu, Koruma Kurulu ve Kadıköy Belediyesi'ne gönderdikleri bilgisini verirken, Milliyet'in görüntülediği tarihi lahit yerinden çıkarıldıktan sonra inşaat alanı içindeki bir köşeye bırakılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından şantiye sahasındaki çalışmalar durdurulurken, inşaat sahasında polisin nöbet tutmaya başladığı belirtildi.

İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ

Bir yıl sürmesi planlanan yeni okul inşaatının temel kazılarında tesadüfen gün yüzüne çıkan lahdin Roma dönemine ait olduğunu belirten arkeolog editör Nezih Başgelen şunları söyledi:

"İki parçanın Roma dönemine ait akroterli bir mermer lahde ait olduğu anlaşılıyor. Bu antik eserlerin varlığı İstanbul'un arkeolojisi açısından önemlidir. Khalkedon nekropolünün bir yanda Söğütlüçeşme öte yanda Haydarpaşa'ya uzandığı düşünülürse buradaki lahdin önemi daha rahat anlaşılabilir. Daha önce gerek Kadıköy Acıbadem'de Eylül 2002 tarihinden bu yana faaliyet gösteren Tepe Nautilus AVM'nin temel kazılarında, gerekse Marmaraykazılarında arkeolojik eserlere rastlanıldığı göz önüne alınırsa, bu temel kazısında da ilginç bilgilere ulaşılabilir. Khalkedonlu Azize Euphemia için inşa edilmiş büyük kilise ile vaktiyle bunun yanında bulunan azizenin mezarının da bu bölgenin yakınında olduğu bilinir.

IV. Ekümenik Konsil'in de toplandığı bazilika tipindeki bu kilisenin, yazılı kaynaklardan bilindiği kadarıyla kıyıdan 350-400 metre kadar içeride yer aldığı düşünülür."

'KALINTILAR KAYBEDİLİYOR'

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Ozar da şu bilgileri paylaştı: "Kadıköy'deki temel kazılarında tespit edilebilen arkeolojik bulgular, ilçenin arkeolojik potansiyelini kanıtlıyor. Ancak bu arkeolojik bulgular çoğunlukla ihbar sonucu tespit ediliyor. Bölgede bir arkeolojik sit kararı olmadığı için temel kazıları müze denetimi dışında yapılmakta ve rastlanılan arkeolojik kalıntılar bildirilmedikçe, müze denetimi yasal olarak sağlanamadığından kalıntılar belgelenmeden kaybedilmektedir. Bölgedeki denetimsiz inşaat kazılarında arkeolojik bulguları kaybetmeye devam ediyoruz. Üzerindeki izlerden kepçenin ağzından son anda kurtulduğu anlaşılan bu lahit de bize bu durumun önemini ve aciliyetini işaret ediyor."

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada