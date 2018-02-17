Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Ümit Öztürk yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Süper Ligde Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ümit Öztürk yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele Ümit Öztürk'ün düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Nesutadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Aatıf, Fernando

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

VOLKAN DEMİREL MAÇ ÖNCESİ SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

İKİ EKSİK BULUNUYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

SÜPER LİG'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

Kaynak: haberinburada