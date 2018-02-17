Beşiktaş, Talisca İçin İtirazda Bulunacak
Ivana'dan Erdoğan'ı Eleştirenlere Sert Sözler: Ne İstiyorsunuz
Neslihan Atagül Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!
Survivor'da Nefes Kesen Dokunulmazlık Oyunu! Bir İsim Adadan Ayrılıyor
Evlenecek Çiftlere Müjde! Devletten 55 Bin Liralık Destek
İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Nihat Doğan Kazanınca Rakibinin Üzerine Yürüdü
Suriye'den Atılan Roket Mutfağa İsabet Etti!
Cıa'den Skandal Seçim İtirafı: Karıştık!
Yine Ezber Bozdu: Fransız İhtilali Tuz Yüzünden Çıktı!
Osmanlı'nın Kalbiydi! Ata Yadigarı Hazineler Gün Yüzüne Çıktı
Fbı Ve Facebook Anlaştı! Göz Açtırmayacaklar
Bakan'dan Dikkat Çeken Sözler: Çılgınlık Yaptık!
Fenerbahçe'den Alanyaspor'a Farklı Tarife!
Özel Harekatın Mühimmat Deposunda Patlama!
İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
Fenerbahçe'yi Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Beşiktaş Maçında Yok
İran Abd'ye Meydan Okudu: Kürt Bölgelerine Sızmasına İzin Vermeyeceğiz!
Erdoğan, Yardımcısının Nikah Şahidi Oldu
Kuzey Irak'a Hava Harekatı! Terör Yuvaları Yerle Bir Edildi

Kadıköy'de zorlu mücadele başladı! Canlı Anlatım

KADIKÖY'DE ZORLU MÜCADELE BAŞLADI! CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Ümit Öztürk yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Tarih : 17 Şubat 2018, 19:30
Puan Ver : Kadıköy'de Zorlu Mücadele Başladı! Canlı Anlatım(7/10)3

Süper Ligde Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ümit Öztürk yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele Ümit Öztürk'ün düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Nesutadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Aatıf, Fernando

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

VOLKAN DEMİREL MAÇ ÖNCESİ SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

İKİ EKSİK BULUNUYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

SÜPER LİG'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kadıköy  De  Zorlu  Mücadele  Başladı  Canlı  Anlatım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER