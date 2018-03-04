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Kadıköy'de Yine Aynı Ses: Yönetim İstifa
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Kadıköy'de yine aynı ses: Yönetim istifa

KADIKÖY'DE YİNE AYNI SES: YÖNETİM İSTİFA

Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederek Ali Koç'a destek çıktı.

Tarih : 04 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Kadıköy'de Yine Aynı Ses: Yönetim İstifa(7/10)3

Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadyumu'nda Akhisarspor'a 3-2 yenilen ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın ardından yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundular.

ALİ KOÇ'A DESTEK

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular. Uzun bir süre yönetimi istifaya çağıran Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç'a ise destek oldu.

Taraftarlar, 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları ile başkan adayına desteklerini gösterdiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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