KADIKÖY'DE YİNE AYNI SES: YÖNETİM İSTİFA
Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederek Ali Koç'a destek çıktı.
Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadyumu'nda Akhisarspor'a 3-2 yenilen ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın ardından yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundular.
ALİ KOÇ'A DESTEK
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular. Uzun bir süre yönetimi istifaya çağıran Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç'a ise destek oldu.
Taraftarlar, 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları ile başkan adayına desteklerini gösterdiler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan Ve Macron'dan Telefonda Suriye Zirvesi: Mutabık Kaldılar!
- Bm Çuvalları Esad'ın Katlettiği Çocukların Kefeni Oldu!
- Yer Yerinden Oynayacak! Meteorolojiden 5 İle Fırtına Uyarısı
- 'abdestsiz Sokağa Çıkmayın' Diye Tehdit Etmişti, Serbest Kaldı!
- Barzani Yeniden Sahaya Çıktı: Bağdat'a Cevap Vermenin Vakti Geldi!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyanın En Korkunç Hapishanesiydi, Bugün Turist Akınına Uğruyor
- İsrail Uçakları Zehir Saçtı! Amaçları Sınırı Gözetlemek
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar