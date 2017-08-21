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KADIKÖY'DE TUVALETTEKİ GARSON TECAVÜZÜNE 17 YIL İSTENDİ


Kadıköy'de Tuvaletteki Garson Tecavüzüne 17 Yıl İstendi
Tarih : 21 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Kadıköy'de Tuvaletteki Garson Tecavüzüne 17 Yıl İstendi(10/10)6

Kadıköy'de közde kahve yapan işyerine giden P.K. isimli 20 yaşındaki genç kıza işyerinin tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki garson H.A. hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde 19 Mayıs 2017 tarihinde közde kahve yapan işyerinin tuvaletinde P.K. (20) isimli genç kıza tecavüz ettiği iddia etilen garson H.A. (17) hakkında 12 yıldan az olmamak üzere 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Çocuk Suçları Bürosu Savcısı Gökçen Tuncer tarafından hazırlanarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, müşteki P.K.'nın 19 Mayıs 2017 tarihinde közde kahve yapan işyerine gittiği, bir süre sonra tuvalete gitmek için şüpheli garson H.A.'ya tuvaletin yerini sorduğu, şüpheli H.A.'nın da müşteki P.K.'yı lavaboya götürdüğü anlatıldı.

TUVALETİN KAPISINI ZORLAYARAK AÇTI ELİNDE BIÇAKLA TECAVÜZ ETTİ

Şüpheli H.A.'nın müşteki P.K. tarafından kilitlenen tuvaletin kapısını zorlayarak açtığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin elinde bıçakla müştekiye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu, müştekinin olaydan sonra şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, "Şüpheli H.A. soruşturma aşamasındaki ifadesinde, müştekinin kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Müştekinin erkek arkadaşı telefonda para vermem durumunda şikayetçi olmayacaklarını söylediğini iddia etti" denildi.

17 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Müşteki P.K.'dan muayene sonucunda elde edilen meni lekelerinin sanığa ait genotip özellikler ile uyumluluk gösterdiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanık H.A.'nın, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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