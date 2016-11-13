

Kadıköy'de bir inşaatın temel kazısı sırasıda toprak kayması meydana geldi. 2 iş makinesi toprak altında kaldı. Kazı alanı yanındaki 10 katlı binada yaşayanlar tedbir amaçlı evlerini boşalttı.







Olay, Kadıköy Fenerbahçe Kurukahveci Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Temel kazısının sürdüğü alanda toprak kayması yaşandı.







2 İŞ MANİKESİ TOPRAK ALTINDA KALDI







Kazı çalışmalarında kullanılan 2 iş makinesi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Zabıtalar ise bina çevresinde inceleme yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çevre binada yaşayanlar sokağa döküldü.