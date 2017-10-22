KADIKÖY'DE TARAFTARLAR - POLİS GERGİNLİĞİ ÇIKTI: 1 GÖZALTI
Derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de güvenlik güçleriyle gerginlik yaşadı, polis bariyerlerini yıktı. Polis, 1 taraftarı gözaltına aldı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi, Türk Telekom Stadyumu'na gitmek için Ülker Stadyumu önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin biletleri kontrol etmesi ve üst aramasına tepki gösteren taraftarlar polis bariyerini yıktı. Bir taraftar gözaltına alınırken, bazı taraftarlar ezilme tehlikesi yaşadı.
POLİS TEK TEK ARADI
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gitmek için Ülker Stadyumu'nda toplanan Fenerbahçe taraftarları polis tarafından tek tek aranarak stada gidecekleri otobüslere binmeye başladı. Polisin bilet ve üst aramasına tepki gösteren taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı. Bu sırada polis bariyerleri yıkıldı. Bazı taraftarlar ezilme tehlikesi yaşadı. Bir taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra polis tekrar taraftarların önüne geçerek, üst aramasına başladı.
Kaynak: haberinburada
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