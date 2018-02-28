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KADIKÖY'DE SICAK SAATLER: İNŞAATIN DUVARI ÇÖKTÜ, ARABALAR ASILI KALDI


Kadıköy'de sıcak saatler: İnşaatın duvarı çöktü, arabalar asılı kaldı
Tarih : 28 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Kadıköy'de Sıcak Saatler: İnşaatın Duvarı Çöktü, Arabalar Asılı Kaldı(10/10)6

Kadıköy'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı.

ARABALAR AĞACA BAĞLANDI

Kadıköy'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. Devam eden inşaatın duvarı çökünce hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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