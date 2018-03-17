KADIKÖY'DE NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta gol sesi çıkmadı. İki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.
FERNANDO'DAN KRİTİK MÜDAHALE
Mücadelenin 12. dakikasında hızlı gelişen sarı-lacivertlilerin atağında Mehmet Ekici ara pasında topu Şener ile buluşturmak istedi fakat Fernando kritik bir müdahalede bulunarak meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
GOMIS YAKIN MESADEDEN KAÇIRDI
15. dakikada Linnes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fransız yıldız Gomis, çapraz pozisyondan şutunu çekti fakat top kale direğinin hemen yanından auta gitti.
RODRIGUES'İN ŞUTU VOLKAN'DA KALDI
Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Rodrigues, Şener'den sıyrıldıktan sonra kaleyi gördü. Genç yıldız yerden sert vurdu ama Volkan bu pozisyonda kalesini gole kapattı.
MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
Karşılaşmanın 40. dakikasında Galatasaraylı Maicon'un ayağından topu kaçan Soldado topuğuyla meşin yuvarlağı Mehmet Ekici ile buluşturdu. Mehmet sol ayağıyla çaprazdan sert şut çekti fakat Muslera kale direğinin dibine yatarak topun ağlarla buluşmasını engelledi.
İlk yarının kalan bölümünde de gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.
GALATASARAY İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
48. dakikada Feghouli'nin uzun pasına hareketlenen Rodrigues topu kontrol ettikten sonra yakın mesafeden şutunu çekti. Volkan Demirel'den dönen top Gomis'in önüne düştü. Meşin yuvarlağı kontrol eden Gomis şutunu da çekti fakat Neustadter topun kaleye gitmesini engelledi.
VOLKAN DEMİREL DİREĞİN DİBİNDEN ÇIKARDI
Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışından Nagatomo'nun yerden uzak köşeye şutunu Volkan Demirel güçlükle çeldi. Feghouli'nin önüne düşen topu cezayirli futbolcu yan ağlara vurdu.
ALPER'İN KAFASI MUSLERA'DA KALDI
60. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Dirar'ın açtığı ortaya Alper Potuk kafayı vurdu ancak kafa vuruşu Muslera'nın üstüne gitti.
FERNANDAO KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Karşılaşmanın 86. dakikasında Giuliano'nun indirdiği topta Fernandao, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı golcü şutunu çekti fakat Muslera yakın mesafeden gelen topun ağlarla buluşmasını engelledi.
MAICON'UN FRİKİĞİ DİREKTEN DIŞARI ÇIKTI
Ceza sahası önünde frikik kazanan Galatasaray'da topun başına Maicon geçti. Brezilyalı futbolcunun vuruşu kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.
Kalan dakikalarda da gol olmayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: haberinburada
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