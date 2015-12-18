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kadıköy'de kanlı hesaplaşma

KADIKÖY'DE KANLI HESAPLAŞMA

Kadıköy'de alacak verecek meselesi nedeniyle iki esnaf arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Ambulansın geç kaldığını belirten yaralı yakınları tepki gösterirken bir çevre sakini ise ambulansın gecikmesini kurulan semt pazarına bağladı.

Tarih : 18 Aralık 2015, 14:16
Puan Ver : Kadıköy'de Kanlı Hesaplaşma(8/10)10


Mobilya mağazası sahibi Kadir Kılıç, yine aynı sokak içerisinde bulunan bir başka esnafla tartıştı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir Kılıç'ı silahla vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Kadir Kılıç ise kanlar içerisinde sokak ortasında yere yığıldı.



ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU



Kadir Kılıç'ın yardımına önce sokaktaki vatandaşlar koştu. Kadir Kılıç'a müdahale eden vatandaşlar, bir taraftan Kılıç'a müdahale ederken, diğer taraftan da ambulans çağırdı. Bir yakını acılar içinde kıvranan yaralının elini tutarak moral vermeye çalıştı.

Geçen dakikaların ardından ambulansın gelmediğini belirten yaralı yakınları tepki gösterdi. "Ben taksi ile geldim. Ambulans nerde kaldı" şeklinde tepki gösteren Kılıç'ın yakını, polisten yardım istedi.

Çevredeki vatandaşlardan biri de, "Ambulans gelmedi 20 dakikayı geçti" diye konuştu. Bir vatandaş ise, "Semt pazarı var, yolun içinde olduğu için şaşırmış olabilir. 20 dakikayı geçti" dedi.








Etiketler: Kadıköy  De  Kanlı  Hesaplaşma    haber

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