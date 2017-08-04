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Kadıköy'de iki futbolcu tepki görerek ıslıklandı

KADIKÖY'DE İKİ FUTBOLCU TEPKİ GÖREREK ISLIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz maçında kötü performans ortaya koyan Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 02:00
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile oynadığı mücadelede iki oyuncuya tepki vardı.

OZAN TUFAN ISLIKLANDI

Karşılaşmanın 82. dakikasında kenara gelen Ozan Tufan, ıslıklandı ve tribünlerden tepki gördü. Aykut Kocaman ve Josef de Souza ıslıkların üzerine tribünlere dönerek sakin olmalarını rica ederken, Ozan Tufan da alkışlarla karşılık verdi.

HASAN ALİ DE TARAFTARDAN NASİBİNİ ALDI

Öte yandan Hasan Ali Kaldırım da, performansının beğenilmemesi nedeniyle maçın son dakikalarında top ayağına geldiğinde ıslıklandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 62. dakikada sahatlığı nedeniyle yerini Robin van Persie'ye bırakan Ahmethan Köse ise tribünlerden büyük destek gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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