KADIKÖY'DE FECİ KAZA! LÜKS OTOMOBİL, YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI
Kadıköy'de lüks otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 1'i kadın 2 kişi otomobilde sıkışarak ağır yaralandı.
İstanbul Kadıköy'de belediye otobüsüne arkadan çarpan lüks otomobilin içindeki 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞTILAR
D-100 Karayolu Bostancı Köprülü Kavşağı Ankara Yönünde bulunan otobüs duraklarına yanaşan 34 TR 0205 plakalı İstanbul Otobüs AŞ'ye ait belediye otobüsüne Kaan Yılmaz'ın kullandığı 34 DE 7748 plakalı lüks otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Yılmaz ve otomobilde bulunan Dilan Aksakal sıkışarak ağır yaralandı. Otobüsün sürücüsü ve içindeki 10 kadar yolcu kazayı yara almadan atlattı.SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkararak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberin diğer fotoğrafları:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar