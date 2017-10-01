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Kadıköy'de Feci Kaza! Lüks Otomobil, Yolcu Otobüsüne Çarptı: 2 Ağır Yaralı

KADIKÖY'DE FECİ KAZA! LÜKS OTOMOBİL, YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI

Kadıköy'de lüks otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 1'i kadın 2 kişi otomobilde sıkışarak ağır yaralandı.

Tarih : 01 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : Kadıköy'de Feci Kaza! Lüks Otomobil, Yolcu Otobüsüne Çarptı: 2 Ağır Yaralı(10/10)6

İstanbul Kadıköy'de belediye otobüsüne arkadan çarpan lüks otomobilin içindeki 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞTILAR

D-100 Karayolu Bostancı Köprülü Kavşağı Ankara Yönünde bulunan otobüs duraklarına yanaşan 34 TR 0205 plakalı İstanbul Otobüs AŞ'ye ait belediye otobüsüne Kaan Yılmaz'ın kullandığı 34 DE 7748 plakalı lüks otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Yılmaz ve otomobilde bulunan Dilan Aksakal sıkışarak ağır yaralandı. Otobüsün sürücüsü ve içindeki 10 kadar yolcu kazayı yara almadan atlattı.SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkararak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: haberinburada



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