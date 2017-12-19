Ligdeki yükselişi devam eden ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritip 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de keyifler yerinde.

"İMPARATOR FATİH TERİM"

Kadıköy'de Kardemir Karabükspor'u ağırlayan ve 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar galibiyetin coşkusunu yaşadı. Maç öncesi ezeli rakipleri Galatasaray'ın Igor Tudor ile yolları ayırmasına göndermede yapan Fenerbahçe taraftarı "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.

Kaynak: haberinburada