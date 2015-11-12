

Kadıköy'de yol kenarındaki bir ağacın altında bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis 35-40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu belirlenen edilen cesette kırıklar tespit ederken başka yerden buraya taşındığı ihtimali üzerinde duruyor.







Kadıköy Boğaziçi Köprüsü Bağlantı Yolu Fikirtepe metrobüs durağı yakınında, yol kenarındaki ağacın altında bir ceset gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olan ceset olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından uzun süre incelendi. Çevrede delil arayan ekipler, ölen kişinin ayakları ile ellerinde kırıklar tespit etti.







Ceset, cenaze aracına taşınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.







Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken polisin incelemesi devam ediyor.