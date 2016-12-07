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kadıköy'de erkek öğrenci yurdunda yangın paniği

KADIKÖY'DE ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Kadıköy'de erkek öğrenci yurdunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Tarih : 07 Aralık 2016, 09:37
Puan Ver : Kadıköy'de Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği(8/10)6


Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'taki, yaklaşık 35 kişinin  kaldığı özel yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdunun giriş katında henüz bilinmeyen  bir nedenle yangın çıktı.



Giriş katta dumanların olduğunu fark eden yurt görevlisi öğrencilerin  tahliyesini sağlayarak, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi olarak  yangına müdahale etti.



 



 



kaynak:milliyet








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