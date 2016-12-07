

Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'taki, yaklaşık 35 kişinin kaldığı özel yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdunun giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.







Giriş katta dumanların olduğunu fark eden yurt görevlisi öğrencilerin tahliyesini sağlayarak, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.







Olay yerine gelen ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi olarak yangına müdahale etti.















kaynak:milliyet