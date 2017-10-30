KADIKÖY'DE DİREKSİYON BAŞINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KATİL KOCA, SAKARYA'DA YAKALANDI
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, direksiyon başındaki eşini silahla vurarak öldüren katil koca, Sakarya'daki evinde kıskıvrak yakalandı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katili, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yakalandı.
EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI
Edinilen bilgilere göre, Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katili Akyazı Dokurcun Haydarlar Mahallesi'nde yakalandı. Dün gece saat 02.30 sıralarında İstanbul'dan gelen özel polisler, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları operasyonda, silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katili Emrah Yılmaz evinde kıskıvrak yakalandı.
5 AYRI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ
Cep telefonu sinyalinden harekete geçen emniyet güçleri aslen Akyazı Dokurcunlu olan Emrah Yılmaz'ı evinde yakalayarak, İstanbul polisine teslim etti. Ayrıca katil Emrah Yılmaz'ın 5 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
DİREKSİYON BAŞINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
İki gün önce İstanbul Kadıköy'de otomobiliyle ilerleyen 63 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz direksiyon başında silahlı saldırıya uğradı. Yılmaz, başına isabet eden 2 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Araştırmalarda cinayetin Selda Sağlam Yılmaz'ın kendisinden 25 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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