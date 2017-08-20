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Kadıköy'de bu akşamki maç nefesleri kesecek

KADIKÖY'DE BU AKŞAMKİ MAÇ NEFESLERİ KESECEK

Süper Lig'de bu akşam, Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele, 21:45'te başlayacak.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Kadıköy'de Bu Akşamki Maç Nefesleri Kesecek(8/10)4

Türk futbolu, bu gece nefesleri kesecek bir maça sahne olacak: Fenerbahçe - Trabzonspor

İki takım da flaş transferlerle çok güçlendi, iki takım da şampiyonluk istiyor. Devlerin Ülker Stadı'ndaki randevusu saat 21.45'te başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği derbi; beİN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar'a 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

TRABZONSPOR 20 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor ise Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Lige Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Aykut Kocaman'ın yeni transfer Giuliano'ya ilk 11'de görev vermesi beklenirken; sakatlıkları süren Fernandao ve Mehmet Ekici bugün forma giyemeyecek. Trabzonspor'da cezası sona eren Onur kaledeki yerini alacak, Burak gol arayacak; Castillo ve Medjani ise sakat!


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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