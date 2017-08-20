KADIKÖY'DE BU AKŞAMKİ MAÇ NEFESLERİ KESECEK
Süper Lig'de bu akşam, Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele, 21:45'te başlayacak.
Türk futbolu, bu gece nefesleri kesecek bir maça sahne olacak: Fenerbahçe - Trabzonspor
İki takım da flaş transferlerle çok güçlendi, iki takım da şampiyonluk istiyor. Devlerin Ülker Stadı'ndaki randevusu saat 21.45'te başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği derbi; beİN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar'a 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.
TRABZONSPOR 20 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRMEK İSTİYOR
Trabzonspor ise Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Lige Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Aykut Kocaman'ın yeni transfer Giuliano'ya ilk 11'de görev vermesi beklenirken; sakatlıkları süren Fernandao ve Mehmet Ekici bugün forma giyemeyecek. Trabzonspor'da cezası sona eren Onur kaledeki yerini alacak, Burak gol arayacak; Castillo ve Medjani ise sakat!
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar