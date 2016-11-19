Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle Kadıköy'de 54. kez karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle Kadıköy'de 54. kez karşı karşıya gelecek.







Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 53 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 28, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı.







Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 107 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.







kaynak:milligazete