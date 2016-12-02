

İstanbul'da Kadıköy'de çalışan ve sarı dolmuş olarak da bilinen taksi dolmuş fiyatlarına zam geldi. İstanbul Büyükşehir Beldiyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), İstanbul'daki taksi dolmuş fiyatlarını Ağustos ayında güncellemişti.







İstanbu Kadıköy Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği'nden yapılan açıklamada güncel fiyat listesini 1 Aralık (dün) öğleden sonra uygulamaya koydukları belirtildi. Derneğin Başkanı Celal Keleş, yaptığı açıklamada mazota gelen zamlar sonrasında bu zammı uygulamaya mecbur kaldıklarını söyledi.







Yeni tarifeye göre araçlarda indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıkarken, ara duraklar arasında yolculuk 2,5 liradan 3, Kadıköy – Bostancı arası 3 liradan 3,25 liraya çıktı. Bostancı – Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya çıkarken, Kadıköy – Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya çıktı.







kaynak:sözcü