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KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN KURBAN VE ZAFER BAYRAMI AFİŞLERİ


Kadıköy Belediyesi'nden Tepki Çeken Kurban ve Zafer Bayramı Afişleri
Tarih : 26 Ağustos 2017, 20:50
Puan Ver : Kadıköy Belediyesi'nden Tepki Çeken Kurban Ve Zafer Bayramı Afişleri(8/10)4

CHP'li Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos'taki Zafer Bayramı ve 1 Eylül'deki Kurban Bayramı için ilçenin değişik yerlerine kutlama afişleri astırdı.

Ancak afişlerdeki dil farkı, vatandaşların dikkatini çekti.

ZAFER "BAYRAMIMIZ"; KURBAN "BAYRAMINIZ"

Belediyenin reklam panolarında yer verilen kutlama mesajlarında 30 Ağustos Zafer Bayramı için "Bayramımız kutlu olsun" ifadesi kullanılırken, Kurban Bayramı için "Bayramınız kutlu olsun" denildi.

SİTEDE DE AYNI ÜSLUP

Belediye'nin resmi internet sitesinde de aynı afişleri kullandığı, binlerce Kadıköylünün hergün kullandığı sitede ayrımcılık yapıldığı görüldü.

Belediyenin bu ayrıştırıcı dili, sosyal medyada büyük tepki çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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