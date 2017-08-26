KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN KURBAN VE ZAFER BAYRAMI AFİŞLERİ
CHP'li Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos'taki Zafer Bayramı ve 1 Eylül'deki Kurban Bayramı için ilçenin değişik yerlerine kutlama afişleri astırdı.
Ancak afişlerdeki dil farkı, vatandaşların dikkatini çekti.
ZAFER "BAYRAMIMIZ"; KURBAN "BAYRAMINIZ"
Belediyenin reklam panolarında yer verilen kutlama mesajlarında 30 Ağustos Zafer Bayramı için "Bayramımız kutlu olsun" ifadesi kullanılırken, Kurban Bayramı için "Bayramınız kutlu olsun" denildi.
SİTEDE DE AYNI ÜSLUP
Belediye'nin resmi internet sitesinde de aynı afişleri kullandığı, binlerce Kadıköylünün hergün kullandığı sitede ayrımcılık yapıldığı görüldü.
Belediyenin bu ayrıştırıcı dili, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar