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kadıköy 11'i belli oluyor!

KADIKÖY 11'İ BELLİ OLUYOR!

Riekerink, milli ara öncesi verdiği ilk 11 kararını büyük ölçüde netleştirdi. Son anda bir değişiklik olmazsa Aslan, Fenerbahçe deplasmanına 3'lü orta sahayla çıkacak, De Jong, Selçuk ve Tolga birlikte oynayacak.

Tarih : 16 Kasım 2016, 11:42
Puan Ver : Kadıköy 11'i Belli Oluyor!(5/10)7


Liglere verilen arada ezeli rakip Fenerbahçe'yi çözmek için yoğun mesai harcayan Riekerink'in kafasında, Kadıköy'e 3'lü orta sahayla çıkma planı vardı. Kararını netleştirmek üzere milli maçları bekleyen Hollandalı hoca, bir sakatlık durumu yaşanmaması sonrası bu planını pratiğe dökmeye başladı. Dün yapılan idmanla beraber 53 yaşındaki çalıştırıcının düşüncesi yavaş yavaş ortaya çıktı.



Riekerink, Selçuk, De Jong ve Tolga'dan oluşan üçlü orta sahayla Fenerbahçe'yi durdurmayı düşünüyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, golcü tercihi de Eren Derdiyok'tan yana olacak.



Stoperler de değişiyor



Sneijder ve Bruma ise her iki kanatta değişmeli olarak, zaman zaman da Eren'e yakın bir pozisyonda skor üretmeye çabalayacak. Savunma beklerinde değişiklik yok; Sabri ve Carole görev yapacak. Stoperde ise önemli bir değişim var. Serdar Aziz ve Semih ikilisi, Fener'in golcülerini durdurmaya çalışacak.



 



kaynak:fanatik








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