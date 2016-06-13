Muammer Kaddafi'ye ait olduğu iddia edilen fildişi üzerine işlemeli hançer, İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Hançerin 10 milyon dolara satılacağı öğrenildi.



Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'ye ait olduğu iddia edilen fildişi üzerine işlemeli hançer İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, hançerin 10 milyon dolara satılacağı öğrenildi.







Edinilen bilgilere göre, Libya'dan kaçak yollarla tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında Libya'dan Türkiye'ye gelen A.A isimli iş adamını takibe alındı.