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kaçmaya çalışırken çoğu kadın ve çocuk öldü !

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK ÖLDÜ !

DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinden kaçmaya çalışan çoğu kadın ve çocuk 20 sivil mayına basarak hayatını kaybetti

Tarih : 05 Kasım 2016, 11:39
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Kerkük'ün  Havice ilçesinden kaçmaya çalışan 20 sivilin mayına basarak hayatını kaybettiği  bildirildi.

 

Cuburi, sivillerin Havice ve Tikrit arasındaki Hemrin bölgesinde  mayına bastığını söyledi.








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