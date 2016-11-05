KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK ÖLDÜ !
DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinden kaçmaya çalışan çoğu kadın ve çocuk 20 sivil mayına basarak hayatını kaybetti
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Kerkük'ün Havice ilçesinden kaçmaya çalışan 20 sivilin mayına basarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Cuburi, sivillerin Havice ve Tikrit arasındaki Hemrin bölgesinde mayına bastığını söyledi.
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