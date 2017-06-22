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KAÇIRILAN ÖĞRETMENLE İLGİLİ KÖTÜ HABER GELDİ


KAÇIRILAN ÖĞRETMENLE İLGİLİ KÖTÜ HABER GELDİ
Tarih : 22 Haziran 2017, 09:07
Puan Ver : Kaçırılan Öğretmenle İlgili Kötü Haber Geldi(9/10)14


Urfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, tatil için memleketi Gümüşhane'ye  giderken Tunceli - Pülümür karayolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yolu kesilerek aracı ateşe verilmişti.



Kendisinden 4 gündür haber alınamayan Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, Tunceli İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi'ne başvurarak, oğlunun bulunmasını istemişti.



 



kaynak:abcgazetesi










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