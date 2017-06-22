

Urfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli - Pülümür karayolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yolu kesilerek aracı ateşe verilmişti.



Kendisinden 4 gündür haber alınamayan Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, Tunceli İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi'ne başvurarak, oğlunun bulunmasını istemişti.







kaynak:abcgazetesi