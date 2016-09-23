HAKKARİ Çukurca'da PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan 2'si asker 4 kişiden birinin Eskişehirli Uzman Çavuş 23 yaşındaki Mevlüt Kahveci olduğu belirtildi.



HAKKARİ Çukurca'da PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan 2'si asker 4 kişiden birinin Eskişehirli Uzman Çavuş 23 yaşındaki Mevlüt Kahveci olduğu belirtildi.







Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlıköyü yakınlarında yol kesen teröristler 2 uzman çavuş, 1 şoför ile 1 sivil vatandaşı kaçırdı. Kaçıranlar arasında bulunan uzman çavuşlardan birinin Eskişehirli Mevlüt Kahveci olduğu belirtildi. Mevlüt Kahveci'nin Eskişehir'in Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan ve belediyede çalışan babası Ali Kahveci'ye oğlunun kaçırıldığı haberi yetkililer tarafından verildi.