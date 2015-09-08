Hakkari Üzümlü ve Van Kapıköy'de PKK tarafından kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest bırakıldı. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Heyetimiz gümrük memurlarını bu sabah aldı. Şu an dönüş yolundalar" dedi.