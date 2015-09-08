KAÇIRILAN 20 GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU SERBEST BIRAKILDI
Hakkari Üzümlü ve Van Kapıköy'de PKK tarafından kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest bırakıldı. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Heyetimiz gümrük memurlarını bu sabah aldı. Şu an dönüş yolundalar" dedi.
HAKKARİ ve Van'da PKK tarafından kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru Kuzey Irak'ta serbest bırakılarak İHD, Şırnak Barosu ve HDP heyetine teslim edildi.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Üzümlü Gümrük Kapısı'nda 10 Ağustos'tan bu yana akibetlerinden haber alınamayan 10 görevlinin ardından Van'ın Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki görevlerinden 21 Ağustos günü dönen 10 gümrük memuru PKK tarafından kaçırılmıştı.
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