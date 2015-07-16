O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kaçırdıkları işadamını öldüren zanlılar yakalandı

KAÇIRDIKLARI İŞADAMINI ÖLDÜREN ZANLILAR YAKALANDI

Türkiye'nin 'Bakır Kralı' olarak bilinen iş adamı Cüneyt Ali Turgut'un babası ve saat devi Dost Saat'in kurucusu işadamı Mehmet Turgut, 26 Haziran 2015 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Tarih : 16 Temmuz 2015, 10:46
Puan Ver : Kaçırdıkları İşadamını Öldüren Zanlılar Yakalandı(7/10)9


 Türkiye'nin 'Bakır Kralı' olarak bilinen iş adamı Cüneyt Ali Turgut'un babası ve saat devi Dost Saat'in kurucusu işadamı Mehmet Turgut, 26 Haziran 2015 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Ailesinin polise bilgi vermesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma devam ederken aileyi telefonla arayan bir kişi Mehmet Turgut'un hayatı karşılığında 5 milyon Euro para istemişti. Ancak bu kişi bir daha aramamıştı.

 

4 İLDE OPERASYON YAPILDI

 

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis işadamını kaçıranların kimliklerini tespit etti. Gerekli delillerin toplanmasının ardından bugün 4  ilde ortak operasyon yapıldı. Van, Balıkesir, Kırıkkale, Kocaleli illerinde yapılan  operasyonda şu ana kadar toplam 19 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

 

ÇETENİN ELEBAŞLARI  VAN'DA YAKALANDI

 

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda kaçırma ve fidye isteme çetesinin ele başı olan 6 kişinin Van'da yakalandığı öğrenildi. Bu kişiler arasında ünlü bir uyuşturucu tacirinin oğullarının da bulunduğu öğrenildi.

 

İŞADAMINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER

 

Gözaltına alınan şüpheliler Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin işadamını ilk kaçırdıkları gün Kocaeli ilçesinde bir eve götürdüklerini anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin burada darp ettikleri, Mehmet Turgut'un bu dayak sonucu bir gün sonra ölmesi üzerine gömdüklerini anlattıkları belirtildi. Şüphelilerin İşadamını gömdüklerini söyleyerek gösterdikleri Kocaeli, Ballıca'da yapılan  kazı çalışmalarında bir erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak halde bulunan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yetkililer, şüphelilerin sorgularının devam ettiğini gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceğini belirtliler.








Etiketler: Kaçırdıkları  İşadamını  Öldüren  Zanlılar  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER