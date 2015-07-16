

Türkiye'nin 'Bakır Kralı' olarak bilinen iş adamı Cüneyt Ali Turgut'un babası ve saat devi Dost Saat'in kurucusu işadamı Mehmet Turgut, 26 Haziran 2015 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Ailesinin polise bilgi vermesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma devam ederken aileyi telefonla arayan bir kişi Mehmet Turgut'un hayatı karşılığında 5 milyon Euro para istemişti. Ancak bu kişi bir daha aramamıştı.







4 İLDE OPERASYON YAPILDI







Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis işadamını kaçıranların kimliklerini tespit etti. Gerekli delillerin toplanmasının ardından bugün 4 ilde ortak operasyon yapıldı. Van, Balıkesir, Kırıkkale, Kocaleli illerinde yapılan operasyonda şu ana kadar toplam 19 kişi gözaltına alındığı belirtildi.







ÇETENİN ELEBAŞLARI VAN'DA YAKALANDI







Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda kaçırma ve fidye isteme çetesinin ele başı olan 6 kişinin Van'da yakalandığı öğrenildi. Bu kişiler arasında ünlü bir uyuşturucu tacirinin oğullarının da bulunduğu öğrenildi.







İŞADAMINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER







Gözaltına alınan şüpheliler Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin işadamını ilk kaçırdıkları gün Kocaeli ilçesinde bir eve götürdüklerini anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin burada darp ettikleri, Mehmet Turgut'un bu dayak sonucu bir gün sonra ölmesi üzerine gömdüklerini anlattıkları belirtildi. Şüphelilerin İşadamını gömdüklerini söyleyerek gösterdikleri Kocaeli, Ballıca'da yapılan kazı çalışmalarında bir erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak halde bulunan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yetkililer, şüphelilerin sorgularının devam ettiğini gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceğini belirtliler.