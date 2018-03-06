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Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi

KAÇIRDIĞI EVLİ KADININ KARDEŞLERİNDEN DEMİR ÇUBUKLARLA DAYAK YEDİ

Kocaeli'de yaşayan 32 yaşındaki genç önceden tanıdığı evli kadını kaçırıp, evine getirdi. Kadının haber vermesi üzerine gelen kardeşleri genci demir çubuklarla öldüresiye dövdü.

Tarih : 06 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi(8/10)4

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki genç, önceden tanıdığı evli kadını Şanlıurfa'dan kaçırıp, evine getirdi. Kadının haber vermesi üzerine Darıca'ya gelen kardeşleri, evin kapısını balta ile kırarak demir çubuklarla genci dövdü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ağır yaralanan genç, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, dayak atan kardeşlerin aracı Bolu'da durduruldu ve adliyeye sevk edildiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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