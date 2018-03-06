Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki genç, önceden tanıdığı evli kadını Şanlıurfa'dan kaçırıp, evine getirdi. Kadının haber vermesi üzerine Darıca'ya gelen kardeşleri, evin kapısını balta ile kırarak demir çubuklarla genci dövdü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ağır yaralanan genç, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, dayak atan kardeşlerin aracı Bolu'da durduruldu ve adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: haberinburada