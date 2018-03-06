KAÇIRDIĞI EVLİ KADININ KARDEŞLERİNDEN DEMİR ÇUBUKLARLA DAYAK YEDİ
Kocaeli'de yaşayan 32 yaşındaki genç önceden tanıdığı evli kadını kaçırıp, evine getirdi. Kadının haber vermesi üzerine gelen kardeşleri genci demir çubuklarla öldüresiye dövdü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki genç, önceden tanıdığı evli kadını Şanlıurfa'dan kaçırıp, evine getirdi. Kadının haber vermesi üzerine Darıca'ya gelen kardeşleri, evin kapısını balta ile kırarak demir çubuklarla genci dövdü.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ağır yaralanan genç, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, dayak atan kardeşlerin aracı Bolu'da durduruldu ve adliyeye sevk edildiler.
Kaynak: haberinburada
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