KAÇINILMAZ SON! ALKOLLÜ YAKALANMIŞTI, 6 GÜN SONRA KAZADA CAN VERDİ
Kütahya'da 6 gün önce polis kontrolünde alkollü olarak özel halk otobüsünü kullanırken yakalanan sürücü Eskişehir'de otomobille beton bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.
Kütahya'da 6 gün önce polis denetiminde alkollü olarak özel halk otobüsünü kullanırken yakalanan sürücü Eskişehir'de otomobille beton bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.
OTOMOBİLLE BETON BARİYERLERE ÇARPARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Eskişehir'de meydana gelen kazada, İsmail Türkan yönetimindeki 34 PG 4748 plakalı otomobil, çevre yolu Polis Okulu kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücü İsmail Türkan olay yerinde öldü, yanında oturan Mustafa Kara yaralandı. Kara ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen İsmail Türkan'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
HALK OTOBÜSÜ ALKOLLÜ KULLANIRKEN YAKALANMIŞTI
Kazayla ilgili soruşturma sürerken sürücü İsmail Türkan'ın 6 gün önce Kütahya'da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri 1,13 promil alkollü olduğunu belirledikleri İsmail Türkan'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el koyup, alkollü araç kullanmak suçundan da 1253 lira para cezası kesti. Türkan'ın kaza yaptığı otomobili, yanında bulunan ve kazada yaralanan arkadaşı Mustafa Kara'nın Kütahya'da kiraladığı öğrenildi. İsmail Türkan'ın aracı kendi kullanıp gezmek için geldikleri Eskişehir'de beton bariyerlere çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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