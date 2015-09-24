

Şanlıurfa'da sahipleri tarafından kesilmeye götürülen büyükbaş hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ahmet Demir de bayram için aldığı boğayı kesileceği alana götürdüğü sırada elinden kaçırdı. Onlarca kişiyi peşinden kilometrelerce koşturan boğa, daha sonra Onikiler Mahallesi'nde sokak kapısı açık olan Osman Rat'ın evine girdi. Kahvaltı yaptıkları sırada karşılarında boğayı gören Rat ailesi mensupları, korkudan evin çatısına çıktı. Bu sırada ihbar üzerine gelen belediyenin kurban timi de evin avlusundaki boğayı yakalamak için çaba harcadı. Ekiplere zorluklar yaşatan boğa, bir süre sonra uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi ve kement atılarak yakalandıktan sonra kesim alanına götürüldü.