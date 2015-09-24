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kaçan boğa kapısı açık eve daldı!

KAÇAN BOĞA KAPISI AÇIK EVE DALDI!

Şanlıurfa'da, sahiplerinin kesime götürdüğü boğa, kapısı açık eve girince içeridekiler çatıya çıktı. Boğa uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Tarih : 24 Eylül 2015, 15:12
Puan Ver : Kaçan Boğa Kapısı Açık Eve Daldı!(6/10)6


Şanlıurfa'da sahipleri tarafından kesilmeye götürülen büyükbaş hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ahmet Demir de bayram için aldığı boğayı kesileceği alana götürdüğü sırada elinden kaçırdı. Onlarca kişiyi peşinden kilometrelerce koşturan boğa, daha sonra Onikiler Mahallesi'nde sokak kapısı açık olan Osman Rat'ın evine girdi. Kahvaltı yaptıkları sırada karşılarında boğayı gören Rat ailesi mensupları, korkudan evin çatısına çıktı. Bu sırada ihbar üzerine gelen belediyenin kurban timi de evin avlusundaki boğayı yakalamak için çaba harcadı. Ekiplere zorluklar yaşatan boğa, bir süre sonra uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi ve kement atılarak yakalandıktan sonra kesim alanına götürüldü.








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