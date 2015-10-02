

Muğla'da sığınmacıları taşıyan gemi battı..Dalaman açıklarında batan gemiden 100 kişi kurtarıldı. Suriye ve afganistan uyruklu kaçakların olduğu bilgisi verildi. Muğla'nın Dalaman ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken bulundukları tekne batan Suriye ve Afganistan uyruklu 100 kişi, kurtuldu. Sarsala Koyu'ndan denize açılan tekne, Lakos mevkisinde su alarak battı. Olayı görenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerine bilgi verdi. Batan teknede bulunanlardan bazıları yüzerek karaya çıkmayı başarırken diğerleri ise bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Dalaman Kaymakamı Yılmaz Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknedeki sığınmacıların kurtarıldığını, her ihtimale karşı bölgede sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi. Kurtarılan kişilerin 9'unun Afganistan, 91'inin ise Suriye uyruklu olduğunu belirten Şimşek, "31'i çocuklardan oluşuyor. Organizatörlerin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı" dedi. Sığınmacılar, Dalaman Jandarma Komutanlığına getirildi.







