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Kaçakçının minibüsle çarptığı polis şehit oldu

KAÇAKÇININ MİNİBÜSLE ÇARPTIĞI POLİS ŞEHİT OLDU

VAN'da polis memuru 41 yaşındaki Hakan Bayram, yakalamak istediği sigara kaçakçısının minibüsle çarpması sonucu şehit oldu.

Tarih : 18 Eylül 2015, 17:52
Puan Ver : Kaçakçının Minibüsle Çarptığı Polis Şehit Oldu(6/10)4


Acı haber Kayseri'deki yakınlarına ulaştırılan polis Hakan Bayram'ın, 2 ay önce annesi Halise ve 4 ay önce de babası Nafis'i kaybettiği ve 2 yıldır Van'da görev yaptığı belirtildi.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları, sigara kaçakçılığı istihbarat üzerine bu sabah saat 06.30'da Van-Erciş karayolu üzerindeki TOKİ konutları çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra takip edilen ve içinde kaçak sigara bulunan sürücüsü ve plakası açıklanmayan minibüs, polislerin bulunduğu bölgeye geldi. Polisleri fark edip kaçmak isteyen minibüs sürücüsünü durdurmak için de polis yola kapan attı. Ancak kaçakçı, buna rağmen durmayarak kapan atan polis memuru Hakan Bayram'a çarptı.



Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası polis memuru Hakan Bayram, kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay sonrası kaçmak isteyen minibüs sürücüsü de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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