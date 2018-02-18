Edirne'de iki Bulgar vatandaşının üzerinde kaçak içki ve sigara bulundu.

VÜCUTLARINA SARILMIŞ 16 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı önündeki arama noktasında, sınır kapısından çıkarak Edirne'ye doğru yürüyen Bulgar vatandaşları İ.A.Z ve S.D.I'yı durdurdu. Şüphelilerin üzerinde bir şeyler olduğunu fark eden ekipler üst araması yaptı. İ.A.Z. ve S.D.I'nın vücuduna koli bandıyla sarılmış 16 şişe gümrük kaçağı içki ile sigara ele geçirdi. Zanlıların gümrükten geçebilmek böyle bir yönteme başvurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: haberinburada