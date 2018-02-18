KAÇAKÇILARIN YENİ YÖNTEMİ ŞAŞIRTTI! HER YERLERİNDEN İÇKİ ŞİŞESİ ÇIKTI
Edirne'de iki Bulgar vatandaşının sınır kapısından geçerken yapılan üst aramasında vücutlarına sarılmış halde kaçak içki ve sigara bulundu.
Edirne'de iki Bulgar vatandaşının üzerinde kaçak içki ve sigara bulundu.
VÜCUTLARINA SARILMIŞ 16 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ BULUNDU
Jandarma ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı önündeki arama noktasında, sınır kapısından çıkarak Edirne'ye doğru yürüyen Bulgar vatandaşları İ.A.Z ve S.D.I'yı durdurdu. Şüphelilerin üzerinde bir şeyler olduğunu fark eden ekipler üst araması yaptı. İ.A.Z. ve S.D.I'nın vücuduna koli bandıyla sarılmış 16 şişe gümrük kaçağı içki ile sigara ele geçirdi. Zanlıların gümrükten geçebilmek böyle bir yönteme başvurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İran'dan İsrail'e Sert Yanıt: Karikatürümsü Bir Sirk İçin Seyirci Arıyorsunuz
- Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti
- Motosikletle Gençlerin Arasına Daldı! Feci Kaza Kameraya Yansıdı
- Avm'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Merdiven Boşluğundan Aşağı Düştü
- Haftada 48 Kişinin Kabul Edildiği Özgürlükler Adası: Coco Plum
Bu Haberle İlgili Yorumlar