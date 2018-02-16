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Kaçakçılar, bu kez 30 ton sakatat ve 65 ton ciğerle yakalandı

KAÇAKÇILAR, BU KEZ 30 TON SAKATAT VE 65 TON CİĞERLE YAKALANDI

Kaçakçılar, sakatat fiyatlarının artmasını fırsat bilip Norveç'ten 30 ton sakatat ve Polonya'dan 65 ton ciğeri Türkiye'ye sokmaya çalışırken gümrüklerde yakaladı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Kaçakçılar, Bu Kez 30 Ton Sakatat Ve 65 Ton Ciğerle Yakalandı(8/10)4

Türkiye'nin yurt dışından yaptığı karkas et ithali, et fiyatlarını düşürürken sakatat fiyatlarının ise yüzde yüz oranında artmasına neden oldu. Kilosu 10 ile 15 lira arasında değişen sakatat fiyatları 2-3 katına fırladı.

NORVEÇ'TEN HAYVAN YEMİ İTHAL EDEN FİRMA GETİRDİ

Sakatat fiyatlarındaki artışı fırsata çevirmeye çalışan kaçakçılar İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yakın takibe alındı. Norveç'ten hayvan yemi ithal eden bir firma incelemeye alındı.

30 TON KAÇAK SAKATAT SOKTU

Firma yetkililerinin hayvan yemi olarak beyan ettiği bir konteyner içerisindeki 30 ton üründen numuneler alındı. Konteynerden alınan et numuneleri Gümrük Laboratuvarı'nda incelemeye alındı. Yapılan tahlillerde, Norveç'ten hayvan yemi beyan edilerek getirilen ürünlerin sakatat olduğu tespit edildi.

Firma hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, kaçak sakatatlar için gümrük vergilerinin 2 katı oranında idari para cezası kesildi.

65 TON CİĞERE DE EL KONULDU

İzmir Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün Afyon'da yaptığı operasyonda ise Polonya'dan getirilen 65 ton dana ciğerine el konuldu.

İZMİR'DE 1 MİLYON 200 BİN LİRALIK CİĞER

Piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtilen sakatat gümrük laboratuvarına gönderilerek kontrol edildi. Dana ciğerinin Polonya'dan 'İnsan sağlığına elverişli değildir' denilerek ülke dışına çıkarıldığı ancak laboratuvar kontrollerinde sağlığa elverişli olduğu anlaşıldı.

Yasaya göre hayvan yemi yapılmak için gelen gıdalardan sıfır vergi alınıyor. Sakatat ithalatında ise özel izin şartı ve yüzde 225 oranında vergi uygulaması yapılıyor.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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