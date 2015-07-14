Meksika hükümeti, hapishaneden ikinci kez kaçan El Chapo, Türkçesiyle "Bücür", lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ı bulana 3,8 milyon dolar (60 milyon Meksika pesosu) ödül verileceğini duyurdu.



Meksika İçişleri Bakanı Miguel Angel Osorio Chong, "Bu suçluya huzur yok" dedi ve Guzman'ın bulunması için hükümetin 'durmaksızın çalışacağını' söyledi.







Guzman'ın hapishaneden dışarıya açılan bir tünelden kaçtığı bildirildi.







Meksika'nın Ulusal Güvenlik Komisyonu, Guzman'ın en son Cumartesi gecesi Altiplano hapishanesinde duşta görüldüğünü kaydetmişti.







Guzman ABD'ye büyük miktarlarda uyuşturucu sokan Sinaloa kartelinin lideri.a