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kaçak uyuşturucu baronunu bulana 3,8 milyon dolar ödül

KAÇAK UYUŞTURUCU BARONUNU BULANA 3,8 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Meksika hükümeti, hapishaneden ikinci kez kaçan El Chapo, Türkçesiyle "Bücür", lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ı bulana 3,8 milyon dolar (60 milyon Meksika pesosu) ödül verileceğini duyurdu.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:17
Puan Ver : Kaçak Uyuşturucu Baronunu Bulana 3,8 Milyon Dolar Ödül(9/10)9


Meksika İçişleri Bakanı Miguel Angel Osorio Chong, "Bu suçluya huzur yok" dedi ve Guzman'ın bulunması için hükümetin 'durmaksızın çalışacağını' söyledi.



Guzman'ın hapishaneden dışarıya açılan bir tünelden kaçtığı bildirildi.



Meksika'nın Ulusal Güvenlik Komisyonu, Guzman'ın en son Cumartesi gecesi Altiplano hapishanesinde duşta görüldüğünü kaydetmişti.



Guzman ABD'ye büyük miktarlarda uyuşturucu sokan Sinaloa kartelinin lideri.a








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