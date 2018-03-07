KAÇAK MAHKUMU YAKALAMAYA GİDEN POLİSE SALDIRI: 7 YARALI!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçağı gözaltına almak için gitmek istediği mahallede taşlı saldırıya uğradı. Olayda 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi gözaltına almak isteyen güvenlik güçlerine, şüphelinin yakınlarının saldırması üzerine 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
POLİS, KAÇAK MAHKUMU GÖZALTINA ALMAK İSTEDİ
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi, Onur Mahallesi'nde gözaltına almak istedi.
Bu esnada, gözaltıyı engellemek isteyen şüphelinin yakınlarıyla polisler arasında tartışma çıktı.
3 POLİS YARALANDI, TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri havaya ateş etti. Bu sırada, polise mukavemette bulunan şüphelinin yakınlarından Ü.Ç. silahla yaralandı. Daha sonra, şüphelinin yakınları polis otolarına ve polislere taşla saldırdı. Taşlı saldırıda 3 polisin yaralanması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
KAVGA SONA ERDİ, Y.Ç.'Yİ GÖZALTINA ALDI
Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yaralı Ü.Ç. ise 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri, kavganın sona ermesinin ardından Y.Ç'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, yaralının bulunduğu hastane önünde polis ekipleri ve şüphelinin yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Kaynak: haberinburada
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