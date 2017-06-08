KAÇAK KASAPLARA OPERASYON
Van Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Edremit Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığının desteğiyle Kaçak kasaplara yönelik denetimler yapıldı. Zabıta Daire Başkanlığına ve Edremit Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Gürpınar ve Gevaş karayolu üzerinde bulunan kaçak kasapları uyardı. Uyarı süresinin tamamlanmasından sonra zabıtalar jandarmanın desteğiyle kaçak kasaplara operasyon düzenledi. Operasyonlarda kaçak kasapların inşa ettikleri alanlar yıkılırken, ekipmanlarına el konuldu.
Ayrıca Edremit Belediyesi zabıtaları kaçak kasaplara, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlemde uyguladı.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kaçak kasaplara yönelik denetimlerinin artarak devam edeceği kaydedildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar