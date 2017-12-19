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Kaçak elektriği yakalayana 2 kat bonus verilecek

KAÇAK ELEKTRİĞİ YAKALAYANA 2 KAT BONUS VERİLECEK

EPDK, kaçak elektrikle mücadelede dağıtım şirketlerinin motivasyonunu artırmak için, tespit ettikleri kaçak elektrikten aldıkları bonusu yüzde 20'den 40'a yükseltti.

Tarih : 19 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Kaçak Elektriği Yakalayana 2 Kat Bonus Verilecek(7/10)3

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kaçak elektrikle mücadelede dağıtım şirketlerinin motivasyonunu artıracak önemli bir adım attı. Dağıtım şirketleri, daha önce tespit ettikleri kaçak elektrikten elde edilen hasılatın yüzde 20'sine denk düşen tutarı, "bonus" olarak doğrudan kasasına aktarıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile kaçak elektrik kullanım gelirlerinin yüzde 40'ı, 2018 yılı sistem işletim gelir tavanı hesaplamaları dışında tutulacak.

"100 MİLYON TL GETİREBİLİR"

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, bu kararda "kazankazan" anlayışının hâkim olduğunu belirterek, "Elektrik fiyatlarının düşürülmesinde kaçakla mücadele önemli bir unsur. Şirketler, kaçakla daha etkin mücadele edecek. Gelirleri artacak. Hem ülke hem de şirketler kazanacak" dedi.

Doğan, kararın şirketlere toplam 100 milyon TL düzeyinde bir ek gelir getireceğini öngördü. Dağıtım şirketlerine yakın kaynaklar, yeni düzenlemenin kaçak elektrik kullanan kişinin sisteme dahil olması ve yeniden kaçak kullanmaması halinde "ödül" ya da "bonus" öngördüğünü söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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