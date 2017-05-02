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kaçak define ararken 'kelepçe' buldular!

KAÇAK DEFİNE ARARKEN 'KELEPÇE' BULDULAR!

Edirne'nin Enez İlçesi'nde jandarma tarafından elbiselerinin üzerinde çamur ile toprak lekeleri bulunması üzerine şüphelenilen ve kaçak define kazısı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 16:14
Puan Ver : Kaçak Define Ararken 'kelepçe' Buldular!(5/10)6




Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Köyü'ndeki Manastır mevkisinde yaptıkları devriye görevi sırasında araç içerisinde oturan ve elbiselerinin üzerinde çamur ile toprak lekeleri bulunan H.İ., Ş.İ., İ.Ö. ve E.G.'den şüphelendi. Jandarma yaptığı araştırmada 3 şüphelinin Manastır mevkisindeki birinci derece SİT alanı olan mağara içerisinde kaçak define kazısı yaptıklarını tespit etti. Mağarada yapılan aramada jeneratör, hava motoru, 30 metre hava borusu, 3 gaz maskesi ve filtreleri, el fenerleri, tulum, hilti ile aparatları bulundu. Malzemelere el konulurken, Ş.İ., İ.Ö. ve E.G. gözaltına alındı.



3 şüpheli, jandarmada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah










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