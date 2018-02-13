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Kaçak Avcı Aslanlara Yem Oldu, Geriye Sadece Kafası Kaldı
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Kaçak avcı aslanlara yem oldu, geriye sadece kafası kaldı

KAÇAK AVCI ASLANLARA YEM OLDU, GERİYE SADECE KAFASI KALDI

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaçak avcılık yapan adam, aslanlar tarafından parçalanarak öldürüldü. Kimliği teşhis edilemeyen adamdan geriye sadece kafası ve bir kaç parça kaldı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 13:50
Puan Ver : Kaçak Avcı Aslanlara Yem Oldu, Geriye Sadece Kafası Kaldı(6/10)2

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda büyük kedigilleri kaçak olarak avladığı tahmin edilen bir kişi aslanlar tarafından yendi.

Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre adamdan geriye yalnızca kafası ve birkaç parça kaldı.

GERİYE BİR KAÇ PARÇA KALMIŞ

AFP ajansına konuşan Limpopo Polis Sözcüsü Moatshe Ngoepe, haftasonu adamdan geriye kalanları bulduklarını söyledi ve ekledi:

"Anladığımız kadarıyla adam parkta kaçak avcılık yaparken aslanlar tarafından öldürülmüş. Bedeninin tümünü yemişler, neredeyse tümünü. Geriye yalnızca kafası ve birkaç parça kalmış."

KİMLİĞİ TEŞHİS EDİLEMEDİ

Polis henüz adamın kimliğini tespit edebilmiş değil.

Güney Afrika haber sitesi Eyewitness News'e göre adamın öldürüldüğü noktada dolu bir tüfek ve mühimmat bulundu.

KAÇAK AVCILIK ARTTI

Limpopo bölgesinde son yıllarda kaçak aslan avcılığında artış görülüyor. Aslanların beden parçaları Afrika ve diğer kıtalarda geleneksel "ilaçlar" yapmak için kullanılıyor.

Doğal yaşam derneği Born Free Foundation'a göre aslan kemikleri ve diğer beden parçaları özellikle Güney Doğu Asya'da yoğun talep görüyor. Bu bölgede kaplan kemiği bulamayanlar aslan kemiği kullanmayı tercih ediyor.

Ocak 2017'de de Limpopo'da üç erkek aslan zehirlenmiş, kafaları ve pençeleri kesilmiş bir halde bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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